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Зеленський збирав Ставку: Підрив дамби не вплинув на спроможність деокупувати території

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 19:55
Зеленський збирав Ставку: Підрив дамби не вплинув на спроможність деокупувати території
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати власні території.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ставка. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. 

Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території".

Деталі: Також на Ставці була доповідь військового командування, де, за словами Зеленського, детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій. 

Президент наголосив, що готовність – максимальна.

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Теми: ЗеленськийКаховська ГЕСконтрнаступ
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