Зеленський збирав Ставку: Підрив дамби не вплинув на спроможність деокупувати території
Вівторок, 6 червня 2023, 19:55
Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати власні території.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Ставка. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки.
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Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території".
Деталі: Також на Ставці була доповідь військового командування, де, за словами Зеленського, детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій.
Президент наголосив, що готовність – максимальна.
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