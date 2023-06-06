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NBC: США схиляються до причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 20:12

Сполучені Штати перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія.

Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на два американські й одне західне джерело, пише "Європейська правда".

Адміністрація президента США, за словами джерел, має розвідувальні дані, які схиляють до того, що Росія є винуватцем підриву дамби Каховської ГЕС.

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Очікується, що частина американських розвідувальних даних, пов’язана з інцидентом, може бути розсекречена вже у вівторок.

Вашингтон поки офіційно не коментував підрив Каховської ГЕС. Представник адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ повідомив, що США "дуже стурбовані" повідомленням і намагаються дізнатися більше про потенційний вплив від цього.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

Теми: Каховська ГЕССША
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