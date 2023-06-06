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Зеленський про оборону Бахмута: Віддавали туди все, що до нас приходило

Ольга КириленкоВівторок, 6 червня 2023, 20:59
Зеленський про оборону Бахмута: Віддавали туди все, що до нас приходило
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський високо оцінив оборону Бахмута і заявив, що на Бахмутський напрямок направляли всю новітню техніку, яку отримувала Україна.

Джерело: Зеленський, відповідаючи на запитання УП про неналежну підготовки укріплень у Бахмуті та поблизу нього, на що нарікали військові під час роботи журналістів УП на сході

Пряма мова: "21 тисяча "вагнерівців" знищена в Бахмуті, 60 тисяч поранено, тобто втрат – 81 тисяч "вагнерівці". Чи там серйозний захист? Чи там потужні люди, потужні командири? Тим паче, ми розуміємо, скільки в нас було втрат. На жаль, у нас були втрати. Але це неможливо порівняти навіть.

Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, усе новітнє люди отримали на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, усе найкраще. 

Я думаю, це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати. Усі розуміли, що Бахмут буде тримати… Ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей? Не про тисячі, не про десятки, а про сотні тисяч. Цей напрямок – це просто велика-велика кількість військових. Якщо би там не було нікого, це було б можливим?".

Деталі: Президент зазначив, що вважає "парканом" не стіну й бетон, а людей і зброю. За його словами, на Бахмутський напрямок направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці CAESAR, артилерію 155-го калібру, РЗСВ Himars.

Пряма мова: "Там же ж зруйновані будівлі… Як ви хочете укріпити п’ятиповерхову будівлю, коли туди прилітає 122-ий, 152-ий? 50 тисяч снарядів у день – що таке укріплення міста? Що можна зробити з будівлею, у яку постійно летить артилерія? 

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Треба людей виводити з цієї будівлі. Не укріплювати її, а виводити. Щоб не втратити людей. 

Укріплюються входи в місто – так, але це інші речі. Бахмут не готували до повномасштабної війни, Бахмут – це одне містечко, але там зустрілися такі сили… І зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніта – у цьому вся історія".

Додатково: На уточнення УП, хто керував підготовкою міста до вуличних боїв, президент відповів: "Хортицею" (оперативно-стратегічним угрупованням військ – УП) ви ж знаєте, хто командує – генерал Сирський".

Передісторія: На початку травня ротний з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на позивний Фока в інтерв’ю УП розповів, що в Бахмуті, який отримав медійний статус "міста-фортеці", та за Бахмутом у бік Часового Яру не було підготовлено належних укріплень для ведення бойових дій.

"Я б повірив, що Бахмут – це фортеця, якби цю фортецю будували", – заявив Фока.

УП неодноразово чула аналогічні заяви від військових, працюючи на Бахмутському напрямку.

Теми: ЗеленськийБахмут
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