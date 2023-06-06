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Росіяни знову обстріляли аміакопровід на Харківщині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 21:32
Росіяни знову обстріляли аміакопровід на Харківщині – ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Російські військові вдруге за два дні обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка".

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Деталі: За його словами, станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована.

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Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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