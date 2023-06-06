Росіяни знову обстріляли аміакопровід на Харківщині – ОВА
Вівторок, 6 червня 2023, 21:32
Російські військові вдруге за два дні обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка".
Деталі: За його словами, станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована.
Передісторія:
- 5 червня ОВА повідомила про пошкодження в результаті обстрілу трубопроводу із аміаком. В області розгорнули штаб із ліквідації наслідків ситуації.