Білий дім: Вивчаємо ситуацію з підривом Каховської ГЕС, готуємо військову допомогу Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кірбі сказав на брифінгу у Вашингтоні у вівторок.

"Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух на дамбі (Каховської ГЕС – ред.), яка, нагадаю, була незаконно захоплена Росією у минулому році й відтоді була окупована", – сказав представник Білого дому.

Реклама:

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, й працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що достеменно сталось", – додав він.

За словами Кірбі, Вашингтон готовий допомогти Києву в подоланні наслідків катастрофи, зокрема і через міжнародні гуманітарні організації.

"Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден", – запевнив представник Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.