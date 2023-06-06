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Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізькій АЕС після підриву дамби

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 22:52

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі очолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це Гроссі повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Після тривожних подій, пов'язаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолю наступну ротацію нашої Місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою", – написав гендиректор МАГАТЕ у Twitter.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

Каховське водосховище раніше забезпечувало Запорізьку атомну електростанцію водою для ставка-охолоджувача атомних реакторів. В українському "Енергоатомі" стверджують, що зниження рівня води водосховища не повинне впливати на стан безпеки ЗАЕС за умови виконання заходів безпеки і якщо всі енергоблоки ЗАЕС будуть перебувати у стані "зупину".

У МАГАТЕ також говорили, що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСКаховська ГЕС
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