Зеленський про Бахмутський напрямок: Дякую за рух уперед
Вівторок, 6 червня 2023, 23:11
Президент Володимир Зеленський, дякуючи 3-ій ошб та 57-ій омб, натякнув, що українські захисники просунулись уперед на Бахмутському напрямку.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!".
Що цьому передувало:
- 5 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.
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