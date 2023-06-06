Зеленський про Бахмутський напрямок: Дякую за рух уперед

Президент Володимир Зеленський, дякуючи 3-ій ошб та 57-ій омб, натякнув, що українські захисники просунулись уперед на Бахмутському напрямку.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!".

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Що цьому передувало: