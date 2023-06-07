Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні

Президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції, заявивши, що Штати допоможуть Україні.

Джерело: "Голос Америки" у Telegram

Деталі: У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – відповів Джо Байден.

Що цьому передувало: