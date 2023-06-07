Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 00:28
Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції, заявивши, що Штати допоможуть Україні.

Джерело: "Голос Америки" у Telegram

Деталі: У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – відповів Джо Байден.

Що цьому передувало:

  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.
  • За інформацією телеканалу NBC News, США перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія.

Теми: СШАКаховська ГЕСБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоВорог атакував Одесу "Шахедами", 3 загиблих, понад 10 поранених – ОК "Південь"

400 років ув’язнення: деталі обвинувачення Трампа у справі про секретні документи

У Конгресі США внесли резолюцію з вимогою надати Україні ATACMS

32 країни долучились до позову України проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид

За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми

Депутати Київщини підтримали заборону УПЦ МП

Усі новини...
США
Пенс вирішив взяти участь у виборах президента США
У США достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року - Білий дім
Генерал Міллі про контрнаступ: Боротьба буде тривалою
Останні новини
07:57
Над Одещиною ППО збила 8 ворожих "Шахедів" і 2 з 3 ракети – Гуменюк
07:10
З лівобережжя Херсонщини окупанти евакуюють лише жителів з паспортами РФ – штаб
06:28
Сили оборони уразили 25 районів зосередження ворога – зведення
05:28
Український контрнаступ: ISW проаналізував, яких успіхів досягли Сили оборони
04:22
Окупанти готуються тікати з півночі Криму – спротив
03:32
оновлено від 23:45У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
02:40
відеоВорог атакував Одесу "Шахедами", 3 загиблих, понад 10 поранених – ОК "Південь"
01:46
Росіяни атакували Сумщину: понад 130 вибухів, є поранений
01:00
фото, відеоВ Одесі лунали вибухи, є загиблі – ЗМІ
00:10
Ворожа атака: над Одещиною та Миколаївщиною йшла бойова робота – ОК "Південь"
Усі новини...
Реклама: