Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні

Президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції, заявивши, що Штати допоможуть Україні.

Джерело: "Голос Америки" у Telegram

Деталі: У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.

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"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – відповів Джо Байден.

Що цьому передувало:

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.

За інформацією телеканалу NBC News, США перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія.