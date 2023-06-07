Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні
Середа, 7 червня 2023, 00:28
Президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції, заявивши, що Штати допоможуть Україні.
Джерело: "Голос Америки" у Telegram
Деталі: У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.
"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – відповів Джо Байден.
Що цьому передувало:
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.
- За інформацією телеканалу NBC News, США перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія.