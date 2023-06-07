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Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 00:28
Байден про знищення Каховської ГЕС: Ми допоможемо Україні
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції, заявивши, що Штати допоможуть Україні.

Джерело: "Голос Америки" у Telegram

Деталі: У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.

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"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – відповів Джо Байден.

Що цьому передувало:

  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.
  • За інформацією телеканалу NBC News, США перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія.

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Теми: СШАКаховська ГЕСБайден
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