УП знайшла кілька ресторанів у Києві, які частують чиновників під час комендантської години

У комендантську годину "Українській правді" вдалося зафільмувати у Києві два закладати, які працюють - Біаріц та Frou Frou. Біля ресторанів УП помітила забудовників, чиновників та спортсменів.

Джерело: "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі

Деталі: Зокрема, чиновник КМДА Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан Біаріц у комендантську годину та повітряну тривогу.

Реклама:

Також Никоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна.

Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі.

У закладах ззовні відсутнє освітлення, крім того Біаріц запускав гостей не з центрального входу. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але оскільки не було людей та шуму вони швидко покинули околиці.

ВІДЕО ДНЯ

Опівночі УП також помітила заступника Генпрокурора Ігоря Мустецу, який покидав ресторан Frou Frou.

Оновлено: До виходу матеріалу редакція УП декілька разів протягом дня дзвонила і писала на номери Мустеци, які надали його колеги. Але жодної відповіді або реакції не отримала. Також відповідний відеофрагмент було надіслано у месенджерах.

Офіс генпрокурора відреагував уже наступного після виходу відеосюжету дня. В ОГП запевняють, що заступник генпрокурора Ігор Мустеца не порушував комендантську годину і не відвідував ресторани Києва уночі.