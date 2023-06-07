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УП знайшла кілька ресторанів у Києві, які частують чиновників під час комендантської години

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Середа, 7 червня 2023, 10:15
УП знайшла кілька ресторанів у Києві, які частують чиновників під час комендантської години
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У комендантську годину "Українській правді" вдалося зафільмувати у Києві два закладати, які працюють - Біаріц та Frou Frou. Біля ресторанів УП помітила забудовників, чиновників та спортсменів.

Джерело: "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі

Деталі: Зокрема, чиновник КМДА Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан Біаріц у комендантську годину та повітряну тривогу.

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Також Никоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна.

Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі.

У закладах ззовні відсутнє освітлення, крім того Біаріц запускав гостей не з центрального входу. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але оскільки не було людей та шуму вони швидко покинули околиці.  

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Опівночі УП також помітила заступника Генпрокурора Ігоря Мустецу, який покидав ресторан Frou Frou. 

 

Оновлено: До виходу матеріалу редакція УП декілька разів протягом дня дзвонила і писала на номери Мустеци, які надали його колеги. Але жодної відповіді або реакції не отримала. Також відповідний відеофрагмент було надіслано у месенджерах.

Офіс генпрокурора відреагував уже наступного після виходу відеосюжету дня. В ОГП запевняють, що заступник генпрокурора Ігор Мустеца не порушував комендантську годину і не відвідував ресторани Києва уночі.

Теми: Київкомендантська годинавійна
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