УП знайшла кілька ресторанів у Києві, які частують чиновників під час комендантської години
У комендантську годину "Українській правді" вдалося зафільмувати у Києві два закладати, які працюють - Біаріц та Frou Frou. Біля ресторанів УП помітила забудовників, чиновників та спортсменів.
Джерело: "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі
Деталі: Зокрема, чиновник КМДА Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан Біаріц у комендантську годину та повітряну тривогу.
Також Никоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна.
Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі.
У закладах ззовні відсутнє освітлення, крім того Біаріц запускав гостей не з центрального входу. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але оскільки не було людей та шуму вони швидко покинули околиці.
Опівночі УП також помітила заступника Генпрокурора Ігоря Мустецу, який покидав ресторан Frou Frou.
Оновлено: До виходу матеріалу редакція УП декілька разів протягом дня дзвонила і писала на номери Мустеци, які надали його колеги. Але жодної відповіді або реакції не отримала. Також відповідний відеофрагмент було надіслано у месенджерах.
Офіс генпрокурора відреагував уже наступного після виходу відеосюжету дня. В ОГП запевняють, що заступник генпрокурора Ігор Мустеца не порушував комендантську годину і не відвідував ресторани Києва уночі.