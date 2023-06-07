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Заступник генпрокурора стверджує, що на відео УП з нічного ресторану – не він

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 20:00
Заступник генпрокурора стверджує, що на відео УП з нічного ресторану – не він
Ігор Мустеца. фото ОГП

Офіс генпрокурора запевняє, що заступник генпрокурора Ігор Мустеца не порушував комендантську годину і не відвідував ресторани Києва уночі.

Джерело: лист Мустеци "Українській правді", ОГП в Telegram

Деталі: Мустеца скерував лист до редакції видання "Українська правда", в якому заявив, що на відео "Як українські чиновники порушують комендантську годину в ресторанах" зафіксована зовсім інша людина, а не він, а також, що жоден із вказаних закладів він не відвідував.

Варто зазначити, що до виходу матеріалу наша редакція декілька разів протягом дня дзвонила і писала на номери Мустеци, які надали його колеги. Але жодної відповіді або реакції не отримала. Також ми надсилали відповідний відео фрагмент у месенджерах.

Що передувало: 7 червня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі". Відео до нього було оприлюднено ввечері 6 червня.

У комендантську годину "Українській правді" вдалося зафільмувати два заклади в столиці, які працюють – "Біаріц" та Frou Frou. Біля ресторанів журналісти помітили забудовників, чиновників та спортсменів.

В одному з відвідувачів УП впізнала Ігоря Мустецу.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Чому це важливо: Матеріал УП з'явився ввечері 6 червня, відреагував Мустеца лише після публічного розголосу ввечері наступного дня.

Теми: Офіс генпрокурораКиївкомендантська година
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