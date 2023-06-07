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В Україні зникли безвісти майже 24 тисячі людей, ще троє – на Херсонщині після підтоплення

Станіслав ПогоріловСереда, 7 червня 2023, 12:13
В Україні зникли безвісти майже 24 тисячі людей, ще троє – на Херсонщині після підтоплення
Фото: Fetty Images

Станом на 7 червня в України зниклими безвісти вважаються майже 24 тисячі людей, до них додались ще троє після підриву Каховської ГЕС та підтоплення Херсонщини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка

Пряма мова Тимченка: "Станом на сьогодні ця цифра (зниклих безвісти – ред.) становить 23 тис. 876 осіб".

Деталі: Відповідаючи на запитання, скільки має минути часу для звернення до правоохоронних органів щодо зникнення людей у зв'язку з підтопленням на Херсонщині, яке виникло після підриву ГЕС, Тимченко наголосив, що чекати не варто - коли людина зникла, звертатися до поліції необхідно одразу.

"За минулу добу було отримано три виклики за лінією 102 щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин у Херсонській області", - повідомив заступник міністра.

Що було раніше: Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що після підриву Каховської ГЕС вже затоплено 1 тис 852 будинки на правобережній Херсонщині.

Теми: Українавійналюстрація
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