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Після підриву ГЕС вже затопило майже 2 тисячі будинків на правобережжі – Херсонська ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 7 червня 2023, 08:52
Після підриву ГЕС вже затопило майже 2 тисячі будинків на правобережжі – Херсонська ОВА
Фото: ДСНС

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що після підриву Каховської ГЕС станом на ранок вже затоплено 1 тис 852 будинки на правобережній Херсонщині.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вода вчора ще не дісталась".

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Деталі: За його словами, станом на ранок затоплено 1 тисяча 852 будинки на правобережній Херсонщині.

Вночі по допомогу звернулись 13 людей, серед яких п’ятеро жителів лівобережжя.

Станом на 6 ранку евакуйовано 1 тисяча 457 людей. Зокрема з мікрорайноу Корабел вивезли 1 тисячу 286 людей. "Поліція, ДСНС, військові, всі на місці", - додав Прокудін.

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Теми: Каховська ГЕСвибух
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