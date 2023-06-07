Після підриву ГЕС вже затопило майже 2 тисячі будинків на правобережжі – Херсонська ОВА
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що після підриву Каховської ГЕС станом на ранок вже затоплено 1 тис 852 будинки на правобережній Херсонщині.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вода вчора ще не дісталась".
Деталі: За його словами, станом на ранок затоплено 1 тисяча 852 будинки на правобережній Херсонщині.
Вночі по допомогу звернулись 13 людей, серед яких п’ятеро жителів лівобережжя.
Станом на 6 ранку евакуйовано 1 тисяча 457 людей. Зокрема з мікрорайноу Корабел вивезли 1 тисячу 286 людей. "Поліція, ДСНС, військові, всі на місці", - додав Прокудін.
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Що цьому передувало:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.