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NYT: Вибух зсередини – найімовірніша причина руйнування ГЕС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 червня 2023, 12:18
NYT: Вибух зсередини – найімовірніша причина руйнування ГЕС
Каховська дамба, фото PLANET LAB

Видання The New York Times, поговоривши з експертами, дійшло висновку, що найімовірнішою причинию руйнування дамби Каховської ГЕС є вибух зсередини.

Джерело: The New York Times із посиланням на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів 

Деталі: За словами експертів, наявні докази вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. Як нагадує NYT, місцеві жителі повідомляли в соціальних мережах, що чули потужний вибух приблизно о 2:50 ночі, коли прорвало дамбу. 

Дослівно NYT: "Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (100 фунтів – приблизно 45 кг - ред.). 

Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності".

Більше деталей: Професор інженерії і експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак наголосив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, обмежена. За його словами, навіть "пряме попадання" може не зруйнувати дамбу.

Пряма мова Глумака: "Для цього потрібна значна кількість енергії. Подумайте про сили, які діють на конструкцію в процесі – вони величезні. У вас є масивна сила води".

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Ще більше деталей: Професор інженерії в Університеті Меріленда і член Національної академії інженерії Грегорі Б. Бехер, який вивчав руйнування дамб, назвав випадок Каховської ГЕС підозрілим.

Він пояснив, що деякі дамби руйнуються через сильні потоки води, що "переповнюють" їх. Однак, за його словами, в такому випадку руйнування починається з земляної частини дамби, з обох берегів.

Але фотографії та відеозаписи показують, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії. Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася.

Навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори та високий рівень води, як підкреслює NYT, не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.

Теми: Каховська ГЕСвибухЗМІвода
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