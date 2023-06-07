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З’явилися нові супутникові фото затопленої Херсонщини

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 червня 2023, 10:41
З’явилися нові супутникові фото затопленої Херсонщини
Фото Maxar

Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки Херсонської області, на яких видно масштаб руйнувань через підрив Каховської ГЕС.

Джерело: Reuters, The Guardian

Деталі: Maxar повідомляє, що знімках – понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою і Дніпровською затокою на південний захід від Херсона.

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Дослівно Maxar: "Дамба і гідроелектростанція в Новій Каховці були значною мірою зруйновані, залишилося лише кілька споруд".

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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