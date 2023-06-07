З’явилися нові супутникові фото затопленої Херсонщини
Середа, 7 червня 2023, 10:41
Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки Херсонської області, на яких видно масштаб руйнувань через підрив Каховської ГЕС.
Джерело: Reuters, The Guardian
Деталі: Maxar повідомляє, що знімках – понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою і Дніпровською затокою на південний захід від Херсона.
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Дослівно Maxar: "Дамба і гідроелектростанція в Новій Каховці були значною мірою зруйновані, залишилося лише кілька споруд".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської ГЕС опублікувало видання "Схеми".
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
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