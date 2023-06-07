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Кличко звільнить чиновника, який шастав по ресторанах у комендантську годину

Михайло Ткач, Олена РощінаСереда, 7 червня 2023, 14:15
Кличко звільнить чиновника, який шастав по ресторанах у комендантську годину

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв, що змусить звільнитися директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого помітили на вулицях столиці й у ресторані під час комендантської години. 

Джерело: Віталій Кличко у Facebook і Telegram, реагуючи на матеріал "Української правди" 

Пряма мова: "За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність.

Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву".

Деталі: Кличко також закликав правоохоронні органи контролювати розважальні заклади та заклади харчування й карати їх за роботу в комендантську годину.

Цьому передувало: Чиновник Київської міської держадміністрації (КМДА) Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан "Біарриц" (Biarritz) у комендантську годину та повітряну тривогу. Никоряк їздив столицею з кортежем Мхітаряна.

Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але вони швидко поїхали, бо не було ні людей, ні шуму. 

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі

Теми: Віталій КличкоКиївкомендантська година
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