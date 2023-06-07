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Міноборони РФ визнало підрив аміакопроводу на Харківщині, але каже, що то диверсанти

Станіслав ПогоріловСереда, 7 червня 2023, 14:46
Міноборони РФ визнало підрив аміакопроводу на Харківщині, але каже, що то диверсанти
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Росії визнало підрив аміакопроводу на Харківщині, про пошкодження якого через російські обстріли заявляла влада 5 червня, але звинувачує у цьому "українських диверсантів".

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "5 червня близько 21.00 за московським часом у районі населеного пункту Масютівка Харківської області українською диверсійно-розвідувальною групою було здійснено підрив аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Деталі: За даним росіян, через пошкодження аміакопроводу є постраждалі, яким надано необхідну медичну допомогу.

"В даний час через пошкоджені ділянки трубопроводу йде стравлювання залишків аміаку з української території. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає", - кажуть в Міноборони РФ.

Що було раніше: 5 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Куп‘янському районі Харківської області російські окупанти у результаті обстрілів пошкодили трубопровід із аміаком. За його словами,  внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Теми: Харківська областьвійнаРосіяУкраїна
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