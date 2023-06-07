У мерії Енергодара радять місцевим жителям залишити місто

Оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, міська влада радить жителям прилеглого Енергодара залишити місто.

Джерело: перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я"

Пряма мова: "Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)?

Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною".

Деталі: Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.

"Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав заступник міського голови Енергодару.

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Нагадаємо: 26 травня Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Що передувало: Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко раніше у середу повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС є стабільною. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що хоча руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде сталою.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.