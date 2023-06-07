У мерії Енергодара радять місцевим жителям залишити місто

Оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, міська влада радить жителям прилеглого Енергодара залишити місто.

Джерело: перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я"

Пряма мова: "Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)?

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Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною".

Деталі: Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.

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"Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав заступник міського голови Енергодару.

Нагадаємо: 26 травня Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Що передувало: Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко раніше у середу повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС є стабільною. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що хоча руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде сталою.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.