ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Головне управління розвідки повідомило, що в найближчі години російські окупанти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: За даними розвідки, для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього загарбники мають оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно планують звинуватити Україну.

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Щоб максимально приховати свої дії росіяни зірвали заплановану на 26 травня ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ, зазначають у ГУР.

Мета цієї акції - спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином окупанти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу, резюмують розвідники.