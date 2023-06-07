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Після Зеленського Ердоган зателефонував Путіну й теж запропонував комісію щодо ГЕС

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 16:26

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у середу запропонував російському візаві Владіміру Путіну створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції.

Про це повідомила канцелярія лідера Туреччини за підсумками його телефонної розмови з Путіним, пише "Європейська правда".

Під час розмови Ердоган підкреслив важливість того, аби "всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб не залишилося місця для сумнівів".

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"Ердоган заявив, що може бути створена комісія за участю російських та українських експертів, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччину, і що Туреччина готова зробити свій внесок у цьому контексті", – йдеться в повідомленні.

Також лідер Туреччини обговорив із Путіним реалізацію "зернової угоди" й пообіцяв "докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру".

У Путіна заявили, що той у розмові з Ердоганом звинуватив Україну у руйнуванні Каховської ГЕС. Це, за словами російського диктатора, Київ зробив "з подачі західних кураторів". 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в середу ідею згаданої комісії з розслідування підриву Каховської ГЕС Ердоган висловив Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Теми: ПутінКаховська ГЕСЗеленський
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