Після Зеленського Ердоган зателефонував Путіну й теж запропонував комісію щодо ГЕС

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у середу запропонував російському візаві Владіміру Путіну створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції.

Про це повідомила канцелярія лідера Туреччини за підсумками його телефонної розмови з Путіним, пише "Європейська правда".

Під час розмови Ердоган підкреслив важливість того, аби "всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб не залишилося місця для сумнівів".

"Ердоган заявив, що може бути створена комісія за участю російських та українських експертів, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччину, і що Туреччина готова зробити свій внесок у цьому контексті", – йдеться в повідомленні.

Також лідер Туреччини обговорив із Путіним реалізацію "зернової угоди" й пообіцяв "докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру".

У Путіна заявили, що той у розмові з Ердоганом звинуватив Україну у руйнуванні Каховської ГЕС. Це, за словами російського диктатора, Київ зробив "з подачі західних кураторів".

Раніше в середу ідею згаданої комісії з розслідування підриву Каховської ГЕС Ердоган висловив Володимиру Зеленському.

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Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.