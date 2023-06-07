Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після Зеленського Ердоган зателефонував Путіну й теж запропонував комісію щодо ГЕС

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 16:26

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у середу запропонував російському візаві Владіміру Путіну створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції.

Про це повідомила канцелярія лідера Туреччини за підсумками його телефонної розмови з Путіним, пише "Європейська правда".

Під час розмови Ердоган підкреслив важливість того, аби "всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб не залишилося місця для сумнівів".

"Ердоган заявив, що може бути створена комісія за участю російських та українських експертів, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччину, і що Туреччина готова зробити свій внесок у цьому контексті", – йдеться в повідомленні.

Також лідер Туреччини обговорив із Путіним реалізацію "зернової угоди" й пообіцяв "докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру".

У Путіна заявили, що той у розмові з Ердоганом звинуватив Україну у руйнуванні Каховської ГЕС. Це, за словами російського диктатора, Київ зробив "з подачі західних кураторів". 

Раніше в середу ідею згаданої комісії з розслідування підриву Каховської ГЕС Ердоган висловив Володимиру Зеленському.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Теми: ПутінКаховська ГЕСЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Путін
Данілов: Росіяни підірвали ГЕС за вказівкою Путіна, перед тим підняли рівень води
У Німеччині судять фанатку Путіна за схвалення російського вторгнення в Україну
У РФ транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення ЗСУ, Кремль каже: фейк
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: