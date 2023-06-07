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Данілов: Коли ми почнемо контрнаступ, усі це побачать

Валентина РоманенкоСереда, 7 червня 2023, 16:42
Данілов: Коли ми почнемо контрнаступ, усі це побачать
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що Україна ще не розпочала запланований контрнаступ, щоб повернути окуповані Росією території, і його початок буде очевидним для всіх, коли це станеться.

Джерело: Данілов у коментарі Reuters

Деталі: Таким чином секретар РНБО відкинув заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ уже розпочався.

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За його словами, російські чиновники сприйняли локальні українські успіхи на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

Пряма мова: "Усе це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються, усі це побачать".

Що передувало: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що про контрнаступ Сил оборони України не будуть оголошувати публічно

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Теми: контрнаступДаніловвійна
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