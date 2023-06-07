Данілов: Коли ми почнемо контрнаступ, усі це побачать

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що Україна ще не розпочала запланований контрнаступ, щоб повернути окуповані Росією території, і його початок буде очевидним для всіх, коли це станеться.

Джерело: Данілов у коментарі Reuters

Деталі: Таким чином секретар РНБО відкинув заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ уже розпочався.

За його словами, російські чиновники сприйняли локальні українські успіхи на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

Пряма мова: "Усе це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються, усі це побачать".

Що передувало: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що про контрнаступ Сил оборони України не будуть оголошувати публічно.