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Маляр: Наступ почнеться не в соцмережах

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 17:40
Маляр: Наступ почнеться не в соцмережах
"Почалося", скриншот із відео Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що про контрнаступ Сил оборони України не будуть оголошувати публічно. 

Джерело: Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Плани люблять тишу. Наступ почнеться не в соцмережах".

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Деталі: Заступниця міністра опублікувала відеоролик, у якому соцмережі мерехтять дописами про танки, літаки й словами "почалося".

Нагадаємо: Український контрнаступ прогнозували спершу на березень, потім на квітень-травень, потім на початок літа. 

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Влада України заявляла, що остаточний план контрнаступу ухвалять безпосередньо перед його початком, і наголошувала, що в плани посвячені лічені особи. 

Західні ЗМІ та експерти гадають, чи вже розпочався контрнаступ, а російські блогери – коли й де він може початися.

5 червня журналісти "The New York Times" із посиланням на американських чиновників написали, що довгоочікуваний український контрнаступ, імовірно, почався, бо зросла кількість обстрілів із боку Сил оборони.

Українська влада цього не коментує і зберігає "тишу".

2 червня президент Володимир Зеленський сказав, що контрнаступ – не кіно, щоб його побачити, але його має відчути російська армія, а результатом буде деокупація.

Теми: контрнаступвійнаМіноборони
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