Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція відправить Україні 10 тонн гумдопомоги після підриву Каховської ГЕС

Середа, 7 червня 2023, 23:09
Франція відправить Україні 10 тонн гумдопомоги після підриву Каховської ГЕС
Жінка з собакою у затопленому місті. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це Єлисейський палац повідомив у коментарі BFMTV, пише "Європейська правда".

"Кризовий центр підтримки Міністерства у справах Європи та закордонних справ (Франції – ред.) дуже швидко відправить перший конвой із близько десяти тонн товарів, про які просили українці (засоби гігієни, очищення води, переносні цистерни)", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Сам Макрон після розмови із Зеленським написав у Twitter, що засуджує цей "одіозний акт, який ставить під загрозу людей", а допомога буде відправлена Україні "в найближчі кілька годин".

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

ВІДЕО ДНЯ

ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески вже зробили Німеччина, Австрія, ЛитваЛатвія та Польща, а також Чехія.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: