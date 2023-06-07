Франція відправить Україні 10 тонн гумдопомоги після підриву Каховської ГЕС

Жінка з собакою у затопленому місті. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це Єлисейський палац повідомив у коментарі BFMTV, пише "Європейська правда".

"Кризовий центр підтримки Міністерства у справах Європи та закордонних справ (Франції – ред.) дуже швидко відправить перший конвой із близько десяти тонн товарів, про які просили українці (засоби гігієни, очищення води, переносні цистерни)", – йдеться в повідомленні.

Сам Макрон після розмови із Зеленським написав у Twitter, що засуджує цей "одіозний акт, який ставить під загрозу людей", а допомога буде відправлена Україні "в найближчі кілька годин".

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески вже зробили Німеччина, Австрія, Литва, Латвія та Польща, а також Чехія.