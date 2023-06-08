Підрив ГЕС: темпи підйому води знизилися, евакуйовано понад 1,9 тис. людей

На територіях поблизу підірваної Каховської гідроелектростанції рівень води продовжує зростати, однак темпи підйому знизилися, з місць затоплень вдалося евакуювати понад 1,9 тис. громадян, серед них – 103 дитини.

Джерела: заступник голови ДСНС України Володимир Демчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Каховська ГЕС|штаб info, ДСНС України у Telegram

Пряма мова Демчука: "Першочерговим завданням нині є евакуація громадян з підтоплених територій.

Спільними зусиллями вдалося евакуювати понад 1900 громадян, у тому числі 103 дитини. Підрозділами ДСНС безпосередньо врятовано понад 300 осіб.

Для евакуації підготовлена необхідна кількість транспортних засобів, визначені шляхи та райони, куди евакуйовують людей".

Деталі: За словами Демчука, темпи підйому рівнів води 7 червня знизилися, проте підвищення все ще фіксуються. Він зазначив, що наразі фіксується підвищення рівнів води від 1 до 6 см.

"З початку прориву греблі вода піднялася в районі м. Херсон на 5,5 метрів. Найскладніша ситуація у Корабельному районі міста, де на даний час підтоплено понад 1800 будинків", – повідомив він.

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За словами Демчука, загалом підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра.

Про зниження динаміки підняття води в акваторії Миколаєва також повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич.

Пряма мова Сєнкєвича: "Як бачимо, після 15:00 інтенсивність зменшується. Будемо сподіватись, що ми наближаємось до піку і далі вода відходитиме.

Ще раз нагадую, в Миколаєві організоване цілодобове чергування міських служб, як власне і надзвичайників, тому будемо оперативно реагувати на будь-які ситуації".

Нагадаємо: Штаб із ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС шукає шляхи для евакуації українських громадян із лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією.