На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго

На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

Джерело: генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, якого цитує "Каховська ГЕС | штаб info"

Пряма мова: "Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Після деокупації нам доведеться будувати нову станцію.

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Щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років – у режимі 24/7. На це необхідно мінімум $1 млрд.

Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але й переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції".

Деталі: За словами Сироти, наразі ухвалюються проєктні рішення щодо забезпечення водою населення, сільського господарства і промисловості.

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Директор Укргідроенерго зазначив, що воду будуть акумулювати на верхніх водосховищах, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.

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