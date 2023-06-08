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На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 01:39
На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго
ФОТО МОСТ

На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

Джерело: генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, якого цитує "Каховська ГЕС | штаб info"  

Пряма мова: "Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Після деокупації нам доведеться будувати нову станцію.

Щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років – у режимі 24/7. На це необхідно мінімум $1 млрд.

Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але й переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції".

Деталі: За словами Сироти, наразі ухвалюються проєктні рішення щодо забезпечення водою населення, сільського господарства і промисловості.

Директор Укргідроенерго зазначив, що воду будуть акумулювати на верхніх водосховищах, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.

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Передісторія:

  • 6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.
  • Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Теми: Каховська ГЕСРосія
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