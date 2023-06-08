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Генштаб: Загарбники зазнали втрат внаслідок підриву ГЕС

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 07:23
Генштаб: Загарбники зазнали втрат внаслідок підриву ГЕС
Зруйнована дамба Каховської ГЕС. Скріншот з відео

Російські окупанти зазнали втрат у живій силі, боєприпасах і техніці внаслідок знищення дамби Каховської гідроелектростанції.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

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У підрозділах 7 десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також вказані підрозділи втратили декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно".

Деталі: За інформацією Генштабу, 6 червня, коли цивільне населення на власних автомобілях масово покидало захоплене місто Каховка Херсонської області, окупанти використовували місцевих жителів як "живий щит".

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ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В Інституті вивчення війни заявляють, що затоплення, спричинені підривом Каховської ГЕС, зруйнували багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра.  

Теми: Каховська ГЕСГенштабРосіяокупація
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