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Повінь зруйнувала багато російських позицій на лівому березі Херсонщини – ISW

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 05:58
Повінь зруйнувала багато російських позицій на лівому березі Херсонщини – ISW
Знищена дамба Каховської ГЕС. Фото з Telegram Медузи

Затоплення, спричинені підривом Каховської гідроелектростанції, зруйнували багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра у Херсонській області, заявляють в Інституті вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті повідомили, що руйнування греблі Каховської ГЕС суттєво змінює географію і топографію херсонської ділянки фронту на півдні України.

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В ISW зазначили, що знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR), зроблені 7 червня, показують, що затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра, зокрема позиції на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

 

Дослівно ISW: "Руйнування дамби Каховської ГЕС впливає на російські військові позиції на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень першої лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак.

Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Дніпра".

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Більше деталей: Речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська передислокували особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська за межі досяжності артилерії деяких населених пунктів на правому березі Дніпра, які вони атакували. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя.

Призначений окупантами так званий очільник Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що руйнування станції вигідне російській обороні, оскільки ускладнить просування українських військ через Дніпро. Однак, наголосили в інституті, оцінка Сальдо ігнорує втрату першої лінії підготовлених укріплень Росії. А також незрозуміла кількість російської важкої техніки, втраченої в перші 24 години після затоплення, відзначили аналітики.

ISW не дає жодних оцінок, чи намагалися українські сили перетнути Дніпро або з якою метою вони могли це зробити. "Але явне занепокоєння в російському військовому інформаційному просторі свідчить про те, що страх перед такою переправою і переконання, що вона вже відбувалася або була неминучою, був присутній у свідомості росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як дамба була зруйнована", – йдеться у звіті інституту.

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Теми: Каховська ГЕСРосіявійна
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