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Лукашенко звинуватив у підриві Каховської ГЕС Україну

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 11:50

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Україна винна у підриві Каховської ГЕС.

Про це, як пише "Європейська правда", Лукашенко сказав на зустрічі із секретарями рад безпеки держав-членів ОДКБ, його цитує білоруське державне агентство BELTA.

"Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодієві й шапка горить. Хто першим про це закричав?" – сказав Лукашенко.

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Самопроголошений очільник Білорусі заявив, що причиною підриву нібито стала потреба приховати провалений початок українського контрнаступу.

"Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні "контрнаступу", де майже дві сотні бронемашин було знищено і понад 2 тисячі людей загинули. Тому – Каховка, Каховка, а про те (українські втрати. – Ред.) ніхто не говорить. А це ж усе видно", – сказав Лукашенко.

"І ви бачите, яку акуратну, обережну позицію зайняли США, зобов'язаний віддати їм належне. Вони відразу сказали: "Ми поки що не можемо сказати, хто це зробив. Ми повинні розібратися". Подумайте, з чого б це?" – додав він.

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Варто зазначити, у Білому домі заявили, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому відповідальність за підрив поклали на РФ.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Теми: Каховська ГЕСЛукашенко
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