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РФ відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Білий дім

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 04:47
РФ відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Білий дім
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому саме РФ відповідальна за те, що сталося.

Джерело: брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: Речниця Білого дому заявила, що США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС.

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Однак, за її словами, цього б не сталось, якби РФ не напала на Україну, а тому відповідальність за катастрофу лежить на Росії, яка контролювала станцію.

Пряма мова: "Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України…

Ця гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною".

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Теми: СШАРосіяКаховська ГЕС
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