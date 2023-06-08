РФ відповідальна за руйнування Каховської ГЕС – Білий дім
Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому саме РФ відповідальна за те, що сталося.
Джерело: брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр
Деталі: Речниця Білого дому заявила, що США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС.
Однак, за її словами, цього б не сталось, якби РФ не напала на Україну, а тому відповідальність за катастрофу лежить на Росії, яка контролювала станцію.
Пряма мова: "Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України…
Ця гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною".
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.