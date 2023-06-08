Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини – Укргідроенерго
В "Укргідроенерго" наголосили, що Київська гідроелектростанція захищена від ударів як з повітря, так і зсередини, тому російські окупанти не зможуть їй нашкодити.
Джерело: гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Щоб підірвати дамбу, в одне місце треба скинути щонайменше три авіабомби по півтонни. Це неможливо зробити ударом однієї ракети. Потужний вибух (на Каховській ГЕС - ред.) був у трьох місцях станції. При демонтажі станції ми це все побачимо.
Станція (Київська ГЕС - ред.) захищена як з повітря, так і зсередини. Тому ніяких застережень на сьогоднішній день ми не бачимо (щодо можливого удару чи підриву Київської ГЕС - ред.).
Вони (окупанти - ред.) не могли цього зробити коли знаходилися від київської станції буквально за 5 км – в Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть зробити з нашою станцією".
Що цьому передувало:
- Російський пропагандист Володимир Соловйов після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, запропонував підірвати ще й Київську ГЕС, бо тоді й "без ядерного удару загине багато людей".
Нагадаємо:
- У вересні минулого року у пресслужбі "Укргідроенерго" повідомили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у належному стані, прорив греблі маловірогідний, а можливі пошкодження внаслідок ракетного ураження не спричинять катастрофічних наслідків.
- 7 червня в "Укргідроенерго" повідомили, що починають будівництво системи раннього виявлення загроз надзвичайних ситуацій на Київських ГЕС та ГАЕС, що розташовуються вище по річищу Дніпра над столицею.