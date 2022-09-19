Прорив греблі на Київському водосховищі маловірогідний, а ракетні обстріли не страшні – Укргідроенерго

У пресслужбі Укргідроенерго повідомили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у належному стані, прорив греблі маловірогідний, а можливі пошкодження внаслідок ракетного ураження не спричинять катастрофічних наслідків.

Джерело: пресслужба Укргідроенерго

Дослівно: "Зважаючи на поширення у мережі Інтернет маніпулятивних оцінок щодо катастрофічних наслідків прориву греблі Київського гідровузла, який можливий внаслідок завдання російськими військами ракетного удару по гідротехнічній споруді, повідомляємо наступне...

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується.

Сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто.

У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла.

Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно".

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Деталі: В Укргідроенерго заявили, що розглядають поширення будь-яких оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як "сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок".

Гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом.

ГТС оснащені автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд.

Постійний експлуатаційний контроль та функціонування автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану.

Повідомляється, що надійність гідротехнічних споруд Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні 5 років виконує їх обстеження.