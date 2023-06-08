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Зеленський доручив компенсувати жителям на Херсонщині збитки від підтоплення

Олександр ШумілінЧетвер, 8 червня 2023, 12:52
Зеленський доручив компенсувати жителям на Херсонщині збитки від підтоплення
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради в Херсонській області доручив компенсувати місцевим жителям збитки, завдані затопленнями після руйнування Каховської ГЕС.  

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Президент дав доручення щодо справедливого підрахунку збитків і виділення коштів для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок катастрофи. Крім того, Глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини".

Деталі: Також вказується, що міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко під час наради розповів, що наразі дано оцінку втрат внаслідок акту терору.

Передісторія:

  • 8 червня президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину, де російські окупанти підірвали Каховську ГЕС і затопили десятки населених пунктів.

Теми: ХерсонКаховська ГЕС
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