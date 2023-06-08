Зеленський побував на затопленому півдні
Президент Володимир Зеленський 8 червня прибув на Херсонщину та Миколаївщину після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС і затоплення десятків населених пунктів.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.
Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій.
Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи".
Деталі: За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи.
Також потрібно розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.
Президент у Херсоні також відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація з підтоплених територій.
Оновлено: Згодом Зеленський опублікував відео із Миколаївщини.
Президент відвідав головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС.
У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади.
У Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.