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Зеленський побував на затопленому півдні

Альона Мазуренко Четвер, 8 червня 2023, 15:15
Зеленський побував на затопленому півдні

Президент Володимир Зеленський 8 червня прибув на Херсонщину та Миколаївщину після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС і затоплення десятків населених пунктів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

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Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій.

Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи".

Деталі: За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи.

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Також потрібно розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Президент у Херсоні також відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація з підтоплених територій.

Оновлено: Згодом Зеленський опублікував відео із Миколаївщини.

Президент відвідав головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС.

У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади.

У Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

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Теми: Херсонська областьЗеленськийКаховська ГЕС
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