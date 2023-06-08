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Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС

Ірина БалачукЧетвер, 8 червня 2023, 13:24
Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС
Окупанти оглядають знищену Каховську ГЕС. Скриншот з відео РИА Новости

Росія звернулася до Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України в нібито руйнуванні Каховської ГЕС "масованими артилерійськими обстрілами".

Джерело: Російська служба BBC News, Офіс генпрокурора

Деталі: Окупанти, які захопили Каховську ГЕС на самому початку повномасштабного вторгнення, заявили, що Україна нібито перед обстрілом максимально підняла рівень води у водосховищі.

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Пряма мова російського дипломата Олександра Шульгіна в МКС: "Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки".

Деталі: Україна 6 червня також звернулася до МКС через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Дослівно ОГП: "Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами. Також генпрокурор підписав і направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС усю необхідну інформацію".

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Деталі: Костін назвав російську атаку на Каховську ГЕС − воєнним злочином і додав, що зробить усе, аби притягнути винних до відповідальності.

Передісторія:

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що таку потужну споруду неможливо зруйнувати артилерією ззовні, для руйнування такого масштабу підрив мав бути здійснений зсередини.
  • Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що зруйнувати дамбу одним ударом ракети неможливо. За його словами, для того, щоб підірвати дамбу, потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по півтонни.
  • Сирота також додав, що потужний вибух на Каховській ГЕС був у трьох місцях станції − і це буде видно під час демонтажу станції.

Теми: Каховська ГЕСРосіяГаазький трибуналсуд
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