Росія подала на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС
Росія звернулася до Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України в нібито руйнуванні Каховської ГЕС "масованими артилерійськими обстрілами".
Джерело: Російська служба BBC News, Офіс генпрокурора
Деталі: Окупанти, які захопили Каховську ГЕС на самому початку повномасштабного вторгнення, заявили, що Україна нібито перед обстрілом максимально підняла рівень води у водосховищі.
Пряма мова російського дипломата Олександра Шульгіна в МКС: "Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки".
Деталі: Україна 6 червня також звернулася до МКС через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Дослівно ОГП: "Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами. Також генпрокурор підписав і направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС усю необхідну інформацію".
Деталі: Костін назвав російську атаку на Каховську ГЕС − воєнним злочином і додав, що зробить усе, аби притягнути винних до відповідальності.
Передісторія:
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що таку потужну споруду неможливо зруйнувати артилерією ззовні, для руйнування такого масштабу підрив мав бути здійснений зсередини.
- Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що зруйнувати дамбу одним ударом ракети неможливо. За його словами, для того, щоб підірвати дамбу, потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по півтонни.
- Сирота також додав, що потужний вибух на Каховській ГЕС був у трьох місцях станції − і це буде видно під час демонтажу станції.