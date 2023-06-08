На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву ГЕС

Внаслідок затоплення через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік у Миколаївській області.

Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram

Пряма мова: "Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Наразі маємо одну жертву – чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації".

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Деталі: Він наголосив, що поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.

Шайхет запевнив, що ситуація перебуває на контролі, та закликав звертатись за номером 102 у разі необхідності допомоги, а також не нехтувати можливістю евакуації.

Що цьому передувало:

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