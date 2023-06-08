На Миколаївщині загинула людина через затоплення після підриву ГЕС
Четвер, 8 червня 2023, 13:26
Внаслідок затоплення через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік у Миколаївській області.
Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram
Пряма мова: "Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Наразі маємо одну жертву – чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації".
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Деталі: Він наголосив, що поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.
Шайхет запевнив, що ситуація перебуває на контролі, та закликав звертатись за номером 102 у разі необхідності допомоги, а також не нехтувати можливістю евакуації.
Що цьому передувало:
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