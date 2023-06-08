Український Червоний хрест відмежувався від міжнародного після критики Зеленського
Український Червоний Хрест наголосив, що працює лише на підконтрольній території України і зараз українські волонтери на Херсонщині допомагають людям після підриву окупантами Каховської ГЕС. В українській організації таким чином відреагували на критику президента МКЧХ.
Джерело: Червоний хрест України
Дослівно: "Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні.
Після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, волонтери Українського Червоного Хреста відразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, з територій підконтрольних уряду України. Евакуація проводилася спільно з ДСНС України та Національною поліцією України".
Деталі: Український червоний хрест повідомляє, що понад 50 волонтерів УЧХ, разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей: "Вже евакуювали 140 людей, серед яких більшість — маломобільні".
Цих людей доправили до місць тимчасового розміщення і організували доставку продуктів харчування та питної води.
В українській організації опублікували свій допис як реакцію на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, де він сказав, що Червоного Хреста немає в Херсонській області.
Водночас президент мав на увазі міжнародну організацію - Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
В українській організації наголосили, що Український Червоний Хрест – це українська гуманітарна організація, в якій співробітники та волонтери – українці. Ці волонтери допомагають лише на підконтрольних Україні територіях.
Також наразі понад 200 волонтерів УЧХ в Миколаївській, Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах надають гуманітарну допомогу постраждалим: питну воду, продукти харчування, одяг.
Всі рятувальні дії УЧХ координує з ДСНС, Нацполіцією та іншими органами центральної та місцевої влади України.
Нагадаємо:
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що після проведеної роботи з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста члени цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха після підриву росіянами Каховської ГЕС.
- Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
- Зеленський підкреслив, що попри те, що трагедія сталася у ніч на 6 червня, ані ООН, ані Червоного Хреста "там немає", хоча вони "мають першими рятувати життя", оскільки саме для цього й були створені ці структури.