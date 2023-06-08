Український Червоний хрест відмежувався від міжнародного після критики Зеленського

Український Червоний Хрест наголосив, що працює лише на підконтрольній території України і зараз українські волонтери на Херсонщині допомагають людям після підриву окупантами Каховської ГЕС. В українській організації таким чином відреагували на критику президента МКЧХ.

Джерело: Червоний хрест України

Дослівно: "Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні.

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Після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, волонтери Українського Червоного Хреста відразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, з територій підконтрольних уряду України. Евакуація проводилася спільно з ДСНС України та Національною поліцією України".

Деталі: Український червоний хрест повідомляє, що понад 50 волонтерів УЧХ, разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей: "Вже евакуювали 140 людей, серед яких більшість — маломобільні".

Цих людей доправили до місць тимчасового розміщення і організували доставку продуктів харчування та питної води.

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В українській організації опублікували свій допис як реакцію на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, де він сказав, що Червоного Хреста немає в Херсонській області.

Водночас президент мав на увазі міжнародну організацію - Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

В українській організації наголосили, що Український Червоний Хрест – це українська гуманітарна організація, в якій співробітники та волонтери – українці. Ці волонтери допомагають лише на підконтрольних Україні територіях.

Також наразі понад 200 волонтерів УЧХ в Миколаївській, Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах надають гуманітарну допомогу постраждалим: питну воду, продукти харчування, одяг.

Всі рятувальні дії УЧХ координує з ДСНС, Нацполіцією та іншими органами центральної та місцевої влади України.

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