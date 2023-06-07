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Підрив Каховської ГЕС: Зеленський шокований реакцією ООН і Червоного Хреста

Ірина БалачукСереда, 7 червня 2023, 22:10
Підрив Каховської ГЕС: Зеленський шокований реакцією ООН і Червоного Хреста
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: президент в інтерв'ю BILD

Пряма мова Зеленського: "Ми не отримали жодної відповіді (на запити України про допомогу − ред.). Я шокований".

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Деталі: Він додав, що якщо реакція і була, то вона була "дуже дипломатичною".

Зеленський підкреслив, що попри те, що трагедія сталася багато годин тому, ані ООН, ані Червоного Хреста "там немає", хоча вони "мають першими рятувати життя", оскільки саме для цього й були створені ці структури.

"Те, що зараз відбувається, − це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа... Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, які пропливають повз. Це можна бачити на іншому боці. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно. Коли наші люди намагаються врятувати їх, окупанти обстрілюють", − заявив Зеленський.

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Деталі: Він додав, що наслідки катастрофи можна буде побачити лише за кілька днів, коли вода трохи відійде.

Президент вважає, що російські окупанти бояться, що ЗСУ почнуть контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення українських територій.

Що було раніше: Офіційний акаунт України у Twitter привітав Організацію об'єднаних націй з днем російської мови, адже в організації упродовж понад пів дня не спромоглися відреагувати на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

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Теми: ЗеленськийКаховська ГЕСООНЧервоний Хрест
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