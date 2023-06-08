Росіяни обстрілюють затоплений Херсон
Четвер, 8 червня 2023, 14:19
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти зараз обстрілюють Херсон.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Росіяни обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста".
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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 8 червня прибув на Херсонщину, де російські окупанти підірвали Каховську ГЕС і затопили десятки населених пунктів.
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