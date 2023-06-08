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Росія і Білорусь знову хочуть переговорів - Лукашенко

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 червня 2023, 15:15
Росія і Білорусь знову хочуть переговорів - Лукашенко
Олександр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та поплічник російського диктатора Володимира Путіна на зустрічі з секретарями рад безпеки держав - членів ОДКБ в черговий раз закликав до переговорів задля досягнення "миру" у війні проти України.

Джерело: оприлюднене відео з Telegram-каналу адміністрації президента Білорусі "Пул Первого"

Пряма мова Лукашенка: "Треба сідати за стіл переговорів. Це позиція і російського президента, це і білоруська позиція з самого початку була. Це я сто відсотків знаю, мабуть, більше, ніж хто-небудь. Тому що часто спілкуємось з президентом Росії. Тому мир і тільки мир".

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Деталі: При цьому Лукашенко звинуватив Захід у тому, що йому мир у розумінні російської та білоруської влади, не потрібен. "Захід схопився залізобетонно за Україну, щоби підім’яти під себе Росію, витерти об неї ноги", - заявив білоруський диктатор.

Однак, за його словами, Москва і Мінськ "не стануть на коліна".

"Тому треба домовлятись, поки це можливо. Далі буде гірше". – пригрозив Лукашенко.

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Що було раніше: Останній раз Лукашенко заявляв, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх вимог Києва, у травні 2023 року.

Теми: ЛукашенковійнаРосіяпереговори
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