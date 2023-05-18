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Лукашенко про український контрнаступ: каже, що дезінформація, але просить переговорів

Альона Мазуренко Четвер, 18 травня 2023, 12:01
Лукашенко про український контрнаступ: каже, що дезінформація, але просить переговорів
фото: "Белта"

Самопроголошений лідер Білорусі й соратник російського диктатора Александр Лукашенко заявив, що усі слова про український контрнаступ є "дезінформацією". Лукашенко традиційно заявляє, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх вимог Києва.  

Джерело: державне агентство Білорусі "Белта"

Пряма мова: "Багато зараз говорять: "Контрнаступ, контрнаступ!"... У будь-якому бою дезінформація дуже небезпечна. Згадайте Курську битву, під Сталінградом, коли ми успішно дезінформували противника і виграли цю битву...

Але, мушу сказати, найбільша дезінформація — цей "контрнаступ". Ніякого "контрнаступу", з моєї точки зору, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою — це просто безумство! Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати й втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це в нас за парканом прямо".

Деталі: Лукашенко, який 9 травня літав на парад до Путіна у Москву, традиційно заявляє, що треба "повернутися за стіл переговорів".

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що уже можна готувати якийсь новий документ, а не той, що Україна і Росія розробляли в лютому 2022 року одразу після повномасштабного вторгнення.  

Лукашенко також заявив нібито президент України висуває попередні умови щодо переговорів, щоб їх не допустити: "Які можуть бути попередні умови? Треба сісти за стіл переговорів і вже там виробляти всякі умови".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вона почне контрнаступ. Це потрібно, щоб дозволити більшій частині обіцяної західної військової допомоги прибути в Україну.
  • Серед поставок, на які Україна все ще чекає, є бронетехніка, в тому числі танки, які, за словами Зеленського, прибувають партіями.
  • Зеленський також висловив віру у перемогу України до виборів у США у листопаді 2024 року.

Кулеба: Не думайте, що це останній контрнаступ, можливо, треба готуватися до наступного

Теми: ЛукашенковійнаконтрнаступПутін
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