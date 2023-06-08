Під час евакуації в Херсоні внаслідок обстрілу росіян поранено 9 людей
Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, де триває евакуація населення з підтоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС: за попередньою інформацією, постраждали 9 осіб.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 8 червня російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі.
9 людей отримали травми. Дані уточнюються.
В одному із сіл через обстріли травми отримали четверо місцевих мешканців.
Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
* Раніше в новині повідомлялося, що внаслідок обстрілу є загиблий серед мирного населення. Пізніше прокуратура уточнила, що інформація про загиблого, на щастя, не підтвердилася.