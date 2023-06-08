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Головний рабин України потрапив під обстріл у Херсоні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 червня 2023, 16:31
Головний рабин України потрапив під обстріл у Херсоні
Моше Реувен Асман, скриншот

Головний Рабин України Моше Реувен Асман потрапив під обстріл російських окупантів під час перебування у затопленому Херсоні.

Джерело: Асман у Facebook

Пряма мова Асмана: "Я в Херсоні, пливли за людьми — Дивом вижили!"

Деталі: На оприлюдненому відео Асман на камеру намагається розповісти про свою місію до Херсону щодо порятунку потерпілих після підриву Каховської ГЕС, але починається обстріл.

Під час обстрілу чується вигук "Земля!", люди падають та біжать рятуватись.

Що було раніше: Російські окупанти вдень 8 червня почали обстрілювати Херсон. За даними Херсонської ОВА, окупанти гатять по прибережних територіях та центральній частині міста.

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Теми: ХерсонвійнаУкраїнаРосія
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