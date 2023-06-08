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Федоров показав, як за один виліт дронів вдалося знищити три танки і дві БМП

Олександр ШумілінЧетвер, 8 червня 2023, 17:25
Федоров показав, як за один виліт дронів вдалося знищити три танки і дві БМП
скриншот

На Запорізькому напрямку за один виліт дронів вдалося знищити кілька одиниць російської техніки і склад з боєприпасами.

Джерело: повідомлення віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова

Пряма мова: "Рекорд від Армії дронів на Запорізькому напрямку.

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За один виліт бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами. Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

У травні повідомлялося, що за рік в рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготували 10 тисяч операторів безпілотників.

Теми: безпілотникиавіа
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