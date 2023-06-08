Росія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Увечері 8 червня російські війська завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області, попередньо 8 людей постраджали.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, неофіційні Telegram-канали, ДСНС України

Пряма мова: "Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині.

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Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

Попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них – тяжкі".

Деталі: У пабліках пишуть, що удар прийшовся по Умані. Нібито зачепило й магазин АТБ.

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Табурець оприлюднив фотографії.

ДСНС згодом повідомила, що пожежі, які виникли на місцях обстрілів, ліквідовано.

Приміщення автомийки та промислового об'єкту зруйновано.

У четвер ввечері в усіх областях України оголошували повітряну тривогу. У Черкаській області вона тривала з 20:00 до 21:12.