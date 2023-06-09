По всій Україні була оголошена повітряна тривога

У Києві та в усіх областях України в ніч на 9 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько після опівночі з Чернігівської та Полтавської областей.

Згодом вона була оголошена в Києві та всіх областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Що передувало: Ввечері 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 04:18. Відбої тривоги почалися з Вінницької та Миколаївської областей.