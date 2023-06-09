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По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 01:45
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
скриншот

У Києві та в усіх областях України в ніч на 9 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько після опівночі з Чернігівської та Полтавської областей.

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Згодом вона була оголошена в Києві та всіх областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Що передувало: Ввечері 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

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Оновлено о 04:18. Відбої тривоги почалися з Вінницької та Миколаївської областей.

Теми: повітряна тривога
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