По всій Україні була оголошена повітряна тривога
П'ятниця, 9 червня 2023, 01:45
У Києві та в усіх областях України в ніч на 9 червня була оголошена повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько після опівночі з Чернігівської та Полтавської областей.
Згодом вона була оголошена в Києві та всіх областях.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Що передувало: Ввечері 8 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу.
Оновлено о 04:18. Відбої тривоги почалися з Вінницької та Миколаївської областей.
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