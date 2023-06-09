Блінкен планує візит до Китаю на наступному тижні – Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Пекін наступного тижня, повідомили POLITICO дві особи, знайомі з розкладом візиту.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Дослівно: "Ця поїздка, деталі якої Державний департамент все ще уточнює, стане візитом американського чиновника до Китаю на найвищому рівні з часів візиту тодішнього держсекретаря Майка Помпео у 2018 році".

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Деталі: За словами одного із співрозмовників видання, Блінкен прибуде до Пекіна після своєї нинішньої поїздки на Близький Схід.

Цього тижня держсекретар перебуває в Саудівській Аравії, де проведе низку зустрічей, у тому числі з представниками країн, які борються з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

На прохання Politico прокоментувати плани Китаю, речник Державного департаменту Ведант Патель сказав, що "ми не маємо жодних поїздок, про які можна було б оголосити для держсекретаря".

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Посольство Китаю у Вашингтоні не підтвердило майбутній візит Блінкена до Китаю. Речник посольства Лю Пенгю сказав лише: "Китай відкритий до діалогу зі Сполученими Штатами".

Нагадаємо: Блінкен у лютому відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.