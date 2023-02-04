США збили китайський шпигунський аеростат
США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.
Джерело: AP news
Деталі: Агентство повідомляє, що повітряну кулю збили після того, як та пролетіла над секретними військовими об'єктами у Північній Америці.
У територіальних водах США проводилася операція з підйому уламків аеростата.
Перед цим, відповідаючи на питання щодо китайської повітряної кулі над США, президент країни Джо Байден заявив: "Ми подбаємо про це".
Федеральне управління цивільної авіації і берегова охорона працювали над очищенням повітряного простору і води внизу.
Телевізійні кадри показали невеликий вибух, після чого куля опустилася до води.
Що передувало: 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".
Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
4 лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.