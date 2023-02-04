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США збили китайський шпигунський аеростат

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 21:52
Китайська повітряна куля-шпигун пролітає над Північною Кароліною, США, 4 лютого, фото Anadolu Agency via Getty Images

США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

Джерело: AP news

Деталі: Агентство повідомляє, що повітряну кулю збили після того, як та пролетіла над секретними військовими об'єктами у Північній Америці.

У територіальних водах США проводилася операція з підйому уламків аеростата.

Перед цим, відповідаючи на питання щодо китайської повітряної кулі над США, президент країни Джо Байден заявив: "Ми подбаємо про це".

Федеральне управління цивільної авіації і берегова охорона працювали над очищенням повітряного простору і води внизу.

Телевізійні кадри показали невеликий вибух, після чого куля опустилася до води.

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Що передувало: 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 

Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.

4 лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.

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Теми: СШАКитайшпигунство
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