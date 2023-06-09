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Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
Дональд Трамп. Фото GETTY IMAGES

Адвокат Дональда Трампа Джим Трасті підтвердив у четвер ввечері, що колишньому президенту висунули звинувачення за сімома пунктами і повідомив, що ці звинувачення "випливають із Закону про шпигунство".

Джерело: CNN із посиланням на Трасті

Пряма мова: "У ньому є деякі формулювання, які дозволяють припустити, що це будуть за сім звинувачень. Не на 100% ясно, що всі вони є окремими звинуваченнями, але в основному вони випливають із звинувачення за Законом про шпигунство".

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Деталі: Трасті назвав звинувачення у шпигунстві "сміховинним" і додав, що є також "кілька звинувачень у перешкоджанні роботі та звинувачення у неправдивих свідченнях".

Він сказав, що його команда не отримала копію обвинувального акту, натомість отримала повістку про виклик до суду електронною поштою.

Трасті також підтвердив, що Трамп з'явиться в суді у вівторок, але не сказав, які адвокати будуть присутні разом з колишнім президентом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.

Що цьому передувало: Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.

Теми: Трампсуд
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