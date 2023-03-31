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Суд присяжних проголосував за висунення кримінального звинувачення Трампу – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 01:07
Суд присяжних проголосував за висунення кримінального звинувачення Трампу – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото GETTY IMAGES

Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.

Джерело: CNN 

Деталі: Як пише видання, вперше в американській історії президенту (чинному або колишньому) будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.

В обвинувальному висновку великого журі, зазначає видання, Дональду Трампу висунуто понад 30 звинувачень у бізнес-шахрайстві.

Очікується, що Трамп з'явиться в суд у вівторок, 4 квітня, відзначає CNN.

Засідання великого журі є таємним, але джерело, знайоме зі справою, повідомило CNN, що свідок дав близько 30 хвилин свідчень перед тим, як журі проголосувало за звинувачення Трампа.

В офісі Брегга заявили, що перебувають на зв'язку з адвокатами експрезидента США.

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"Ми зв'язалися з адвокатом Трампа, щоб скоординувати його прибуття до прокуратури Манхеттена для пред'явлення звинувачення за обвинувальним актом Верховного суду", - йдеться в заяві окружного прокурора.

Офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга ще на початку березня дав зрозуміти, що близький до висунення звинувачень Трампу після того, як запросив експрезидента дати свідчення перед великим журі. Однак Трамп відмовився з'явитися перед колегією.

Офіс Брегга веде розслідування проти Трампа щодо виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я – Стефані Кліффордс).

Згідно з матеріалами справи, перед президентськими виборами 2016 року Трамп через свого адвоката Майкла Коена виплатив порнозірці 130 тисяч доларів, щоби вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше.

Про стосунки з Трампом Стормі Деніелс розповіла в інтерв'ю у 2011 році, експрезидент заперечує її слова.  

Видання пише, що у розслідуванні йдеться про виплату Деніелс і відшкодування Коену з боку компанії Trump Organization.

Компанія Trump Organization відобразила відшкодування як законні витрати у своїх внутрішніх бухгалтерських книгах. Трамп заперечив інформацію про виплати.

Сама виплата не була незаконною, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності і розцінюється як кримінальний злочин.

"Це рішення, безсумнівно, спричинить шокуючий ефект по всій країні, розворушивши американську політичну систему, яка ніколи не бачила, щоби одному з її колишніх лідерів висували кримінальні звинувачення", – пише CNN.

Видання відзначає, що судовий позов проти Трампа виводить президентську кампанію 2024 року у США на новий етап, позаяк колишній президент пообіцяв продовжувати балотуватися, незважаючи на кримінальні звинувачення.

Читайте також: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США

Нагадаємо: Дональд Трамп на першому передвиборчому мітингу перед прихильниками у Техасі назвав розслідування проти нього "полюванням на відьом" та порівняв його з "жахами сталінської Росії".

Теми: СШАТрампсуд
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