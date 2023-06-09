У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор

Губернатор російської Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом "працювала ППО", у Шебекіно "вночі багато стріляли".

Джерело: Гладков

Пряма мова: "Про події над Бєлгородом і Бєлгородським районом: вночі працювала ППО, є пошкодження багатоквартирного житлового будинку і приватних будинків у Розумному".

Деталі: Також Гладков повідомив, що в Шебекіно "вночі багато стріляли", є руйнування житлового фонду.

Крім того, він додав, що там "часті обстріли тривають".

За його даними, за ніч постраждало троє людей, двох із них госпіталізували.