У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
П'ятниця, 9 червня 2023, 07:08
Губернатор російської Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом "працювала ППО", у Шебекіно "вночі багато стріляли".
Джерело: Гладков
Пряма мова: "Про події над Бєлгородом і Бєлгородським районом: вночі працювала ППО, є пошкодження багатоквартирного житлового будинку і приватних будинків у Розумному".
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Деталі: Також Гладков повідомив, що в Шебекіно "вночі багато стріляли", є руйнування житлового фонду.
Крім того, він додав, що там "часті обстріли тривають".
За його даними, за ніч постраждало троє людей, двох із них госпіталізували.
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