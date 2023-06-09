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У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 07:08
У Бєлгородській області РФ працювала ППО і вночі багато стріляли – губернатор
Фото rosbalt.ru

Губернатор російської Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом "працювала ППО", у Шебекіно "вночі багато стріляли".

Джерело: Гладков

Пряма мова: "Про події над Бєлгородом і Бєлгородським районом: вночі працювала ППО, є пошкодження багатоквартирного житлового будинку і приватних будинків у Розумному".

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Деталі: Також Гладков повідомив, що в Шебекіно "вночі багато стріляли", є руйнування житлового фонду.

Крім того, він додав, що там "часті обстріли тривають".

За його даними, за ніч постраждало троє людей, двох із них госпіталізували.

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Теми: Росіявійна
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