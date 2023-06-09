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Ракетний удар по Умані: в лікарні залишаються шестеро постраждалих, двоє з них – тяжкі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 10:21
Ракетний удар по Умані: в лікарні залишаються шестеро постраждалих, двоє з них – тяжкі
фото з ТГ голови Черкаської ОВА

Двох потерпілих від ракетної атаки на Умань на Черкащині, яка сталася 8 червня, виписали з лікарні.

Джерело: міська голова Умані Ірина Плетньова в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Двоє потерпілих залишаються стабільно важкими, двох уже виписали з лікарні, ще чотирьом продовжуємо надавати медичну допомогу".

Що передувало: Увечері 8 червня російські війська завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області.

За даними місцевої влади, було два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

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Теми: Уманьракетний удар
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